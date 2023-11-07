Там навчали операторів БпЛА: у Донецьку під ударом опинився "Центр безпілотних систем"

Вдень 7 листопада у центрі окупованого Донецька місцеві повідомляли про потужний вибух. Під ударом ЗСУ міг опинитися центр, де проходили підготовку російські оператори БпЛА.

Раніше місцеві активно публікували кадри стовпа диму над містом, а після прильот підтвердили російські ЗМІ. За словами пропагандистів, по центру вдарили з HIMARS.

Дивіться також Місто-банкрут без шансів на виживання․ Як Росія знищувала Сніжне впродовж 10 років окупації

Що відомо про атаку

За словами окупантів та місцевих, під ударом опинився "Республіканський центр безпілотних систем", який займався підготовкою військових операторів дронів. Він розташований на вулиці Челюскінців, 49. По ньому нібито вдарили українські військові з HIMARS.

Кремлівські ЗМІ пишуть про принаймні загиблих внаслідок прильоту. Остаточна кількість жертв після атаки невідома.

Також є інформація, що впали у Будьонівському районі уламки ракети ППО. У мережі стверджують, що під завалами можуть бути люди.

Наслідки прильоту по окупованому Донецьку: дивіться відео

Вибухи на окупованих територіях