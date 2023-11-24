Удар по військовій частині в Джанкої: в "Атеш" заявили, що окупанти досі вивозять тіла

В окупованому Джанкої вночі 24 листопада міг статися приліт у російській військовій частині. "Бавовна", ймовірно, мала руйнівні наслідки для російських окупантів.

Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" розкрив деталі нічних ударів по об'єктах росіян у Джанкої. Зокрема, в "Атеш" заявляють, що внаслідок вдалого ураження військової частини знищено не тільки РЛС і засоби ППО, а й особовий склад окупантів.

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В "Атеш" розповіли деталі атаки в Джанкої

Джерело партизанів з військової частини в Джанкої повідомляє, що увесь автотранспорт, призначений для перевезення загиблих, від ночі й до вечора задіяний для евакуації тіл.

Окремо зафіксовано пересування 8 – 10 "труповозок" із тілами загиблих окупантів вранці.

В "Атеш" заявили про свою причетність до сьогоднішніх нічних ударів по об'єктах Росії. Також військовий рух зауважив, що до ударів причетні й жителі Джанкоя.

"Атеш" повідомляє, що зібрану в попередні місяці інформацію розташування ворожих ППО, РЛС, центрів підготовки російських мобілізованих у Джанкої було передано "центрам прийняття рішень України".

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