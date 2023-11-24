Удар по військовій частині в Джанкої: в "Атеш" заявили, що окупанти досі вивозять тіла
Джерело:"Атеш"
В окупованому Джанкої вночі 24 листопада міг статися приліт у російській військовій частині. "Бавовна", ймовірно, мала руйнівні наслідки для російських окупантів.
Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" розкрив деталі нічних ударів по об'єктах росіян у Джанкої. Зокрема, в "Атеш" заявляють, що внаслідок вдалого ураження військової частини знищено не тільки РЛС і засоби ППО, а й особовий склад окупантів.
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В "Атеш" розповіли деталі атаки в Джанкої
Джерело партизанів з військової частини в Джанкої повідомляє, що увесь автотранспорт, призначений для перевезення загиблих, від ночі й до вечора задіяний для евакуації тіл.
Окремо зафіксовано пересування 8 – 10 "труповозок" із тілами загиблих окупантів вранці.
В "Атеш" заявили про свою причетність до сьогоднішніх нічних ударів по об'єктах Росії. Також військовий рух зауважив, що до ударів причетні й жителі Джанкоя.
"Атеш" повідомляє, що зібрану в попередні місяці інформацію розташування ворожих ППО, РЛС, центрів підготовки російських мобілізованих у Джанкої було передано "центрам прийняття рішень України".
Більше деталей про атаку в Джанкої
- У ніч на 24 листопада в окупованому Джанкої під час повітряної тривоги лунали вибухи. У Росії після атаки заявили, що нібито збили аж 13 безпілотників над окупованим Кримом.
- Згодом більше деталей розкрив мер Мелітополя Іван Федоров. Він заявив, що вибухи в Джанкої лунали на території військової частини.
- За його словами, місцеві жителі заявили щонайменше про 10 потужних вибухів.
- Українські військові офіційно не коментували вибухи в Джанкої.