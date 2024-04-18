Росія має отримувати більше "сюрпризів", – Подоляк про зброю, якою вдарили по Джанкою
В ніч на 17 квітня пролунали потужні вибухи на аеродромі в Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму. Ніхто не повідомлятиме, як саме вдалося вдарити по цьому об'єкту. Це – секрет.
Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що вибухи у Джанкої лунали буквально цілий день.
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Вже було багато неперевіреної інформації, що саме вдалося знищити на аеродромі. Потрібно дочекатися офіційного підтвердження від військових.
Цілий день лунали вибухи в Джанкої. Там і склади були уражені. Але треба ще отримати всі підтвердження, що саме було знищене. Наприклад, чи були там знищені пускові установки С-400 та С-300? У якій кількості? Чи були РЛС знищені? Чи були знищені ракети? Скільки солдатів? Треба отримати підтвердження в повному обсязі. Тоді можна говорити про успішність використання тієї чи іншої зброї,
– сказав Подоляк.
Якою зброєю вдарили по Джанкою
Як наголосив Подоляк, ніхто не буде повідомляти про конкретну зброю, за допомогою якої здійснили цей удар. Було б добре, якби було більше різної зброї таких форматів. Йдеться як про дрони, так і про далекобійні ракети.
Чи треба говорити, що ми от саме цією ракетою уразили? Я вважаю, що технічні параметри маємо менше давати, щоб це було "сюрпризом" для Росії. Вона має отримувати зростаючий обсяг позитивних для нас сюрпризів. Знищення НПЗ, кораблів Чорноморського флоту тощо та інших об'єктів,
– зауважив Подоляк.
Не варто ділитися деталями. Адже тоді окупанти зможуть підготувати контрдії, аби нейтралізувати загрози для своїх військових об'єктів.
Вибухи в Джанкої: коротко
- В ніч на 17 квітня на аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Відео інциденту швидко опублікували в соцмережах.
- Відомо, що на аеродромі є багато важливих цілей. Зокрема там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу.
- В ГУР згодом повідомили, що вдалося знищити 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 РЛС, пункт управління засобами ППО, апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість знищеної авіації та втрати серед особового складу ще уточнюються.