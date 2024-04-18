Росія має отримувати більше "сюрпризів", – Подоляк про зброю, якою вдарили по Джанкою

В ніч на 17 квітня пролунали потужні вибухи на аеродромі в Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму. Ніхто не повідомлятиме, як саме вдалося вдарити по цьому об'єкту. Це – секрет.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що вибухи у Джанкої лунали буквально цілий день.

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Вже було багато неперевіреної інформації, що саме вдалося знищити на аеродромі. Потрібно дочекатися офіційного підтвердження від військових.

Цілий день лунали вибухи в Джанкої. Там і склади були уражені. Але треба ще отримати всі підтвердження, що саме було знищене. Наприклад, чи були там знищені пускові установки С-400 та С-300? У якій кількості? Чи були РЛС знищені? Чи були знищені ракети? Скільки солдатів? Треба отримати підтвердження в повному обсязі. Тоді можна говорити про успішність використання тієї чи іншої зброї,

– сказав Подоляк.

Якою зброєю вдарили по Джанкою

Як наголосив Подоляк, ніхто не буде повідомляти про конкретну зброю, за допомогою якої здійснили цей удар. Було б добре, якби було більше різної зброї таких форматів. Йдеться як про дрони, так і про далекобійні ракети.

Чи треба говорити, що ми от саме цією ракетою уразили? Я вважаю, що технічні параметри маємо менше давати, щоб це було "сюрпризом" для Росії. Вона має отримувати зростаючий обсяг позитивних для нас сюрпризів. Знищення НПЗ, кораблів Чорноморського флоту тощо та інших об'єктів,

– зауважив Подоляк.

Не варто ділитися деталями. Адже тоді окупанти зможуть підготувати контрдії, аби нейтралізувати загрози для своїх військових об'єктів.

Вибухи в Джанкої: коротко