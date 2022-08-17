Щоб влаштувати такі вибухи, як у Джанкої, потрібно максимум 3 людини, – військовий експерт

Вибухи у тимчасово окупованому Криму вже стали доброю традицією. Через невміння палити росіяни втрачають свої склади, штаби, літаки, комунікації та особовий склад.

Щоб влаштувати такі вибухи, як у Джанкої, достатньо групи з 2 – 3 людей. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Ба більше, це можна здійснити, умовно, в москві чи підмосков'ї. На думку Нарожного, це абсолютно реалістично.

Влаштувати "бавовну" у росії – не складно

За словами військового експерта, громадянину України достатньо підробити паспорт і приїхати в росію. "Спецоперація", яку він змоделював, виглядає доволі простою.

Спеціаліст, який знає, як це реалізувати, купив дрон в інтернеті, зробив у домашніх умовах вибухівку, вчепив її до безпілотника і закинув його на склад. Якщо процес почався, його дуже складно зупинити,

– пояснив Нарожний.

Він наголосив, що на складах росіян дуже багато того, що може вибухати, лежить просто на поверхні. "Якщо процес запущений, почалися неконтрольовані пуски "Градів", "Ураганів", "Смерчів" або ракет ПВО, його зупинити дуже важко", – впевнений військовий експерт.

Якщо склад зброї гарно обладнаний, контейнери обваловані та вкопані у землю, тоді усе закінчиться одним вибухом. "Але я не думаю, що на російських складах є такий порядок", – сказав Нарожний.

Не складами єдиними

Військовий експерт відзначив, що варто звернути увагу на інші цікаві інфраструктурні об'єкти – нафтопереробні заводи, нафто та газопроводи. Вибухи там можуть спричинити дуже серйозні результати для нас, і катастрофічні ушкодження для росіян.

Я більше ніж впевнений, що у ССО вже не просто все пропрацьовано, підходи, як зробити операцію, хто може допомогти, карти місцевості, супутникові знімки, знімки з гуглу, зі стріт-в'ю, з соцмереж цих об'єктів – усе це лежить підшите у папочку. Вони готові завдавати удару, як тільки дадуть наказ,

– сказав Нарожний.

Вибухи у Криму: останні новини

У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму 16 червня пролунали вибухи на складах окупантів. Момент удару оприлюднили у мережі.

Повідомляється, що підірвали об'єкт, який є одним з найпотужніших за вмістом боєприпасів. Експерти говорять, що серед знищеного є системи зенітного ракетного вогню. Вони мали бути переміщені на територію Херсонської та Запорізької областей.

Вибухи матимуть певні наслідки для окупантів. Тепер у їхніх артилеристів значно поменшає боєприпасів.

Крім того, внаслідок вибухів пошкоджена залізниця у Джанкої. Вона має стратегічне значення для окупантів, адже нею вони перекидали свою військову техніку на Південь України.

Традиційна "бавовна" неабияк налякала окупантів. Після інциденту вони оголосили режим надзвичайної ситуації.

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