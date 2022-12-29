Такі інциденти триватимуть і далі, – у розвідці відреагували на нову "бавовну" в Енгельсі

На аеродромі "Енгельс" 29 грудня знову чули вибухи. Попередня "бавовна" завітала туди лише кілька днів тому.

Вибухи є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До теми В Енгельсі знову чули вибухи: росіяни кажуть про роботу ППО

За вибухи відповідальна Росія

За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає російська влада.

Вочевидь, це не перший й не останній випадок. Надалі військова інфраструктура буде деградувати. Такі інциденти, напевно, триватимуть,

– переконаний Юсов.

Також він прокоментував попередню "бавовну" в Енгельсі. Юсов зазначив, що точно відомо про ураження літаків, транспортних засобів, а також особового складу. Мовиться про більш ніж трьох загиблих.

Вибухи на "Енгельсі": що відомо

В Енгельсі, що в Саратовській області, 29 грудня лунала повітряна тривога. Місцеві чули вибухи. Окупанти, за традицією, запевняли, нібито працює ППО.

Російські ЗМІ писали, що над Енгельсом окупанти могли збити свій же Су-27. Зазначили, що пілот міг загинути.

Нагадаємо, вночі 26 грудня на аеродромі також лунали вибухи. Були жертви та постраждалі. Загарбники повідомляли про трьох загиблих та чотирьох травмованих, серед яких могли бути й бойові льотчики.