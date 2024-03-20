Вибухи в Енгельсі – планова робота ГУР, є ураження, – джерела
Уночі 20 березня в російському Енгельсі пролунали потужні вибухи. Як стало відомо, це була планова робота Головного управління розвідки.
Про це повідомили джерела 24 Каналу в спецслужбах. Відомо, що є ураження.
До теми У російському Енгельсі пролунали потужні вибухи
Дрони ГУР атакували Енгельс
Як повідомили джерела у спецслужбах, вибухи в Енгельсі Саратовської області – це планова робота Головного управління розвідки. Також відомо, що є ураження. Наразі всі наслідки уточнюються.
До слова, у російському Енгельсі розташована одна з найбільших авіабаз ворога. На цій військово-повітряній базі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 й Ту-95МС, з яких окупанти завдають ракетних ударів по Україні.Довідка. Російське місто Енгельс розташоване у Саратовській області за майже 900 кілометрів від Харкова. Важливо, що лише на авіабазі "Енгельс-2" базуються російські бомбардувальники Ту-160.
Потужні вибухи в Енгельсі потрапили на записи камер спостереження. На них чутно, як пролітає безпілотник, а після – потужний вибух. Він був такої сили, що спрацювали сирени на автомобілях, а місцеві жителі стверджували, що "тремтіли навіть рами у вікнах".
У мережі пишуть, що вибухи лунали в районі авіабази. Водночас російське міноборони стверджує, що нібито "пе-ве-о" успішно відпрацювала й всі безпілотники "збили". У такі заяви місцеві жителі вірять неохоче й переконані, що вибухи – не робота "пе-ве-о", а прильоти. Також саратовські телеграм-канали повідомляли, що відразу після вибухів у бік авіабази виїхали поліція, рятувальники та кілька карет швидкої допомоги.
Напередодні лунали вибухи ще у 2 областях
- Пізно ввечері 19 березня тривожно було ще у 2 областях. Так, про вибухи повідомляли у Бєлгородській і Курській областях.
- Окупанти заявили, що над Бєлгородщиною буцімто збили 10 снарядів РСЗВ Vampire і 1 "Точка-У". Й поки міноборони традиційно розповідає казки, що нібито "все збили", місцеві жителі у мережі пишуть, що пошкоджено місцеве підприємство.
- Після вибухів у Курській області зникло світло. Місцеві жителі бідкалися, що на кількох вулицях відразу після "хлопков" зникло світло, тоді губернатор Курської області повідомив, що аварійні бригади АТ "Курські електричні мережі" виїхали на місце. Однак, які наслідки та чому зникло світло – Старовойт не повідомив.