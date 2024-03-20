"Зараз напишуть, що все збили": у Енгельсі місцеві пишуть про прильоти

У ніч на 20 березня в Енгельсі, що розташований біля російського військового аеродрому, сталися вибухи. Місцева влада повідомила про атаку безпілотників.

Російське "пе-ве-о" буцімто збило всі безпілотники в Саратовській області. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про удар по Енгельсу

У ніч на 20 березня місто Енгельс у Саратовській області Росії було атаковане безпілотниками.

Місцевий губернатор Роман Бусаргін повідомив, що російські системи "пе-ве-о" "спрацювали своєчасно й ефективно".

Менш як годину тому над Енгельсом ліквідували безпілотники. Система ППО спрацювала своєчасно й ефективно. Постраждалих і руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає,

– повідомив місцевий губернатор.

Втім, місцеві жителі не надто вірять у розповіді місцевої влади й стверджують, що чули щонайменше 4 вибухи на аеродромі в Енгельсі.

Також вони заявляють, що "один приліт точно був". Одразу після вибуху на аеродром приїхали поліція, пожежники та медики.

Місцеві пишуть про вибухи у Енгельсі / Скриншоти з Facebook

Вибухи в Енгельсі: що відомо

Як повідомили джерела 24 Каналу в спецслужбах, за вибухами в Енгельсі стоїть українське ГУР. Також відомо, що є ураження. Наслідки атаки наразі уточнюються.

в спецслужбах, за вибухами в Енгельсі стоїть українське ГУР. Також відомо, що є ураження. Наслідки атаки наразі уточнюються. Водночас у мережі з'явилося чимало кадрів потужної нічної "бавовни". На відео чути, як пролітає один із безпілотників, а потім – лунає вибух, – дивіться відео у матеріалі 24 Каналу .

. Саме місто Енгельс розташоване за майже 900 кілометрів від Харкова. Також відомо, що він межує із Казахстаном.

У місті Енгельс розташований військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники. З нього також злітають російські літаки, які обстрілюють цілі в Україні.