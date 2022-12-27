Patriot ще навіть не приїхали, а "Енгельсу" скоро доведеться втікати за Урал
Джерело:Роман Цимбалюк
Вночі 26 грудня по тривозі підняли Марію Захарову та Ольгу Скабєєву. Їх викликали на роботу. Завданням було максимально швидко прибути на робочі місця та включити свої роти.
Бавовна на "Енгельсі" – подарунок від ЗСУ у день ППО Росії
Вони мали різко засудити українських військових. Бо ж українські "карателі" у день святкування 107-ї річниці створення підрозділу військової протиповітряної оборони атакували базу стратегічної авіації в Енгельсі, точніше – знову атакували.
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Завданням цих двох дам мало бути засудження на весь світ цього "терористичного акту" – удару по військовому аеродромі, з якого "мирно" вилітають авіаносці, щоб бомбити українські міста. От так взяли серед ночі й обстріляли Енгельс, як того "мальчіка в трусіках".
Ну як це можна було допустити? Завдання цих стратегічних авіаносців є погрожувати НАТО, а у випадку чогось – завдати удару по США. А тут таке! ЗСУ атакували аеродром стратегічної авіації, який взагалі перебуває на відстані 700 – 800 кілометрів від кордону з Україною. Цілком можливо, ми просто не могли пройти повз цього свята.
ЗРК Patriot ще не починали, а на російських аеродромах вже трапилася "бавовна". Паніки, ясна річ, в Саратові нема. Губернатор Роман Бусаргін не збрехав. Він написав, що ніяких інцидентів в житлових районах міста не сталося, а загрози для людей немає.А хто поширює такі чутки? Бо ж дійсно у ЗСУ немає завдання атакувати цивільну інфраструктуру. Багато українців вважають, що це несправедливо. Але це ж українська армія – ми не б'ємо по цивільних об'єктах.
Як міноборони Росії грається з поняттями
З хорошого. Що за свято ППО без новин від міноборони Росії? Вони фактично засудили дії ЗСУ і поскаржилися. Мовляв, у результаті падіння уламків збитого безпілотника є жертви. "Троє російських військовослужбовців технічного складу зазнали смертельних поранень". Це зі сфери російської новомови – не загинули, а зазнали "смертельних поранень". Тобто були шанси вижити, але вони не вижили.
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Загинули технічні працівники, а це означає, що всі соколи живі та здорові й будуть продовжувати свої воєнні злочини в Україні. Усі росіяни можуть спати спокійно, бо ж Бог з ним, тим технічним складом, це ж не еліта російських військ. Всього лиш техніки.
Авіаційна техніка, мовляв, ушкоджень не зазнала, а пілоти не загинули. Однак російські телеграм-канали пишуть, що український безпілотник влучив в службове приміщення аеропорту, де були військові на чергуванні, а також бойові пілоти. Тобто стає тривожно, невже російське міноборони таки набрехало? Загинули соколи? А хто ж тоді буде виконувати злочинні накази?
Остання інформація – 3 загиблих і 4 поранених.
Москву скоро доведеться евакуювати
Важливо підкреслити, що цей аеродром розташований далеко в російському тилу. Якщо це так, то Україна без постачання далекобійних систем від західних союзників змогла атакувати аеродроми стратегічної авіації.
Це говорить про те, що росіянам потрібно бігти з України. Якщо так продовжуватиметься, то Енгельс переїде спочатку кудись за Урал, а потім перейде на службу в Китай. Ну ясно, що у "визвольну армію". Ніякої окупації Сибіру ж не буде.
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У НАТО є багато ракет, які здатні на малих висотах долати цю відстань і завдавати удари по стратегічній інфраструктурі ворога. Виходить, що слова Путіна про те, що у нас немає аналогів чогось, просто брехня. У військово-технічному плані Україна з кожним днем стає все сильнішою, а Росія – навпаки.
Якщо ми можемо атакувати "Енгельс" чи "Дягілєво", то значить, що Москва – у небезпеці? Може, пора й російську столицю евакуювати кудись вглиб країни?