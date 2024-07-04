Окупанти атакували Харківщину КАБом: є жертва та постраждалий

Ворог регулярно обстрілює прифронтові області керованими авіабомбами. На жаль, під обстріл вкотре потрапила Харківська область.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, цинічний злочин російських загарбників, на жаль не минувся без постраждалих і жертви.

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Росіяни вдарили авіабомбою по Харківщині

Вдень, 4 липня російські загарбники знову обстріляли цивільне населення Харківщини керованими авіабомбами. Під ударом опинився населений пункт Руська Лозова. Внаслідок чого є загибла та поранений.

Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка. Цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення,

– йдеться у повідомленні Синєгубова.

Це не перша така атака на село

Напередодні 3 липня, о 09:52 ворог вдарив КАБом по селу Руська Лозова. Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що окупанти атакували житловий будинок та є постраждалі.

Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що на місці удару горить приватний будинок, а під завалами можуть перебувати люди. За його словами, відомо про двох постраждалих цивільних чоловіків, один із них – у важкому стані.

Згодом Задоренко повідомив, що у результаті нічних та ранкових обстрілів 3 липня у Руській Лозовій пошкоджено близько 20 будинків, 6 з яких зруйновані майже повністю. Троє людей госпіталізовано, двоє з них у стабільному стані, за життя одного чоловіка медики продовжують боротись, він у важкому стані.

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