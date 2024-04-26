На Харківщині ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль: постраждали місцеві волонтери

Росіяни 26 квітня вкотре завдали удару дронами-камікадзе по Харківщині. Під атакою опинилось прикордонне село Сотницький Козачок.

Обстріл окупанти здійснили після видачі жителям села гуманітарної допомоги. Про наслідки удару повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Цинічний удар

Під час російського удару на Харківщині постраждало троє людей.

Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина,

– написав голова ОДА.

Також, як повідомив Синєгубов, за медичною допомогою звернувся 18-річний син волонтерів.

Росія продовжує обстрілювати Україну

Зранку 26 квітня росіяни запустили по Дергачах в Харківській області керовані авіаційні бомби. Окупанти здійснили пряме влучання у приватний будинок в центральній частині міста. У будівлі почалась пожежа. Внаслідок влучання у будинок постраждали 3 дитини.

В обід 25 квітня росіяни завдали удару по селищу Удачне в Донецькій області. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок удару по Удачному загинули троє людей. В Укрзалізниці уточнили, що всі вони – залізничники.

Укрзалізниця 25 квітня стала об'єктом масових атак Росії. Окупанти також атакували вокзал у Балаклії на Харківщині, в результаті чого постраждали троє співробітників. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру – на щастя, минулося без жертв.

За добу під артилерійськими та мінометними ударами ворога опинились близько 15 населених пунктів Харківщини. Ще по 7 населених пунктах росіяни завдали авіаційних ударів.