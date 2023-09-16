Підстрибували будинки й дрижало скло у вікнах: деталі обстрілу Харкова росіянами

Російські окупанти 16 вересня завдали 5 ракетних ударів по Холодногірському районі у Харкові. На щастя, обійшлося без загиблих, але є поранені. Вибухи було чутно навіть на іншому кінці міста.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. За її словами, востаннє такі потужні вибухи у місті були 1 серпня.

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"Підстрибували будинки, дрижало скло у вікнах. Дуже складно, але, на щастя, ці удари обійшлися без загиблих. Востаннє так били по Харкову, напевно, 1 серпня, коли місто накрили "Шахедами", у двох районах були об'єкти, які постраждали", – сказала кореспондентка.

Ворог вдарив по промисловій зоні. Були поранені працівники підприємства. Наслідки прильотів показати не можуть, щоб росіяни не скористалися цим та не скоригували удари.

Ворог атакував "Іскандерами"

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що 16 вересня Росія завдала ударів по Харкову "Іскандерами". Поранень зазнали 5 людей, їх доставили до лікарні. За його словами, на одному з місць влучань утворилася семиметрова вирва, пошкоджені будинки, зруйновано стіни, вибиті шибки.

На місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу "Іскандер К",

– заявив він.

На місці працівники поліції вилучили деталі комплексу "Іскандер" / Фото: Сергій Болвінов

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Удари по Харківській області

Анна Черненко розповіла, що загарбники атакували населені пункти Харківської області. Зокрема, ворог обстріляв село Стрілеча на кордоні з Росією. В автівці їхало троє цивільних людей, двоє з них – загинули, а 73-річний чоловік поранений, зараз він перебуває у лікарні.

Експерти вже сказали, що обстріляли з протитанкової керованої ракети. Там відстань від кордону зовсім невелика. Ймовірно, окупанти бачили, по кому вони стріляють. Це яскравий цивільний автомобіль. Не виключаю, що можна було бачити, що їдуть люди похилого віку,

– зауважила вона.

Також окупанти вдарили артилерією по Петропавлівці Куп'янського району. Там є поранений цивільний 23-річний чоловік, який перебував вдома. Це село дуже потерпає від ударів з різних типів озброєння.

Крім того, два дні поспіль загарбники обстрілювали з артилерії селище Козача Лопань на кордоні. Вчора, 15 вересня, ворог завдав приблизно 8 ударів по центру селища. Постраждали житлові будинки та транспортна інфраструктура.

Сьогодні, 16 вересня, ще приблизно 15 ударів, які пошкодили лінію електропередачі, приблизно 5 будинків, розбили магазини.

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