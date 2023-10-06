Ранковий удар по Харкову: поліція назвала ракету, якою росіяни могли вдарити по місту

6 жовтня 2023, 08:24
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Поліція Харковської обасті

Росіяни зранку 6 жовтня атакували Харків. У місті зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Росія вкотре завдала удару по Харкову. За попередньою інформацією, окупанти вдарили по мирному місту "Іскандерами".

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Огляд триває

На місці подій працюють спеціалісти. Зокрема, слідчі, криміналісти та співробітники вибухотехнічної служби.

Що відомо про "Іскандери"

це балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси класу земля-земля. Вперше ракету типу "Іскандер" представили в серпні 1999. Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами – не менше 500 кілометрів. За оцінками експертів, вона може сягати 700 кілометрів.

У Харківській обласній прокуратурі також зазначили, що Харків могли атакувати саме цим типом ракет.

Правоохоронці просять не викладати фото та відео з місця подій.

У Харкові вибухи пролунали до оголошення тривоги

  • Вибухи у місті 6 жовтня пролунали до оголошення повітряної тривоги. У мешканців, котрі могли бути на вулиці під час атаки, не було можливості зреагувати на можливу загрозу та перейти до укриттів.
  • Місцеві ЗМІ писали, що ракети летять над містом о 06:45. Майже одразу ж з'явилися повідомлення й про вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов теж підтвердив, що місто перебувало під ворожим обстрілом.
  • Повітряну тривогу зрештою оголосили, але вже о 06:48. Також стало відомо, що вибухи лунали у Слобідському районі міста.
  • "Суспільне" пізніше повідомило, що внаслідок обстрілу постраждала щонайменше одна людина. 

Автор: Вікторія Кульженко