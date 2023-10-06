Ранковий удар по Харкову: поліція назвала ракету, якою росіяни могли вдарити по місту

Росіяни зранку 6 жовтня атакували Харків. У місті зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Росія вкотре завдала удару по Харкову. За попередньою інформацією, окупанти вдарили по мирному місту "Іскандерами".

Дивіться також Росія вночі масовано атакувала дронами: де лунали вибухи

Огляд триває

На місці подій працюють спеціалісти. Зокрема, слідчі, криміналісти та співробітники вибухотехнічної служби.

Що відомо про "Іскандери" це балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси класу земля-земля. Вперше ракету типу "Іскандер" представили в серпні 1999. Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами – не менше 500 кілометрів. За оцінками експертів, вона може сягати 700 кілометрів.

У Харківській обласній прокуратурі також зазначили, що Харків могли атакувати саме цим типом ракет.

Правоохоронці просять не викладати фото та відео з місця подій.

У Харкові вибухи пролунали до оголошення тривоги