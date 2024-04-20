Вибухи пролунали у Харкові, у частині України була повітряна тривога

Росіяни вкотре обстріляли Харків увечері суботи 20 квітня. 24 Канал розкаже, що про це відомо.

Також у суботу окупанти обстріляли Одесу. Поранено вісім місцевих жителів, серед них двоє дітей. Пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.

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Що відомо про вибухи в Харкові

Окупанти завдають ударів. Харківський район: перебувайте в укриттях,

– написав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов об одинадцятій вечора.

Кореспонденти Суспільного також написали про вибухи.

О 21:52 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на Сході. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження.

За кілька хвилин тривога охопила три області – Сумську, Полтавську та Донецьку. У Харківській і Дніпропетровській областях тривогу оголосили до повідомлення від ПС. Проте о 23:11 уже оголосили про відбій тривоги.

Поки немає офіційних даних про наслідки вибухів у Харкові. 24 Канал стежить за подіями.