Росія змінила тактику: Подоляк назвав 2 ключових умови, щоб захистити Харків

Росія нещадно обстрілює Харків різним спектром озброєння – КАБами, боєприпасами, ракетами та дронами. Окупанти з жовтня 2023 року пробували тиснути на лінії фронту, але не змогли серйозно просунутися. Відтак змінили тактику. Зокрема, почали інформаційно та дипломатично нагнітати.

Через це з'являються вкиди про створення 150 тисячного війська, яке буцім росіяни готують для наступу на Харків. Крім того, окупанти зрозуміли, що потрібно завдавати ракетних та дронових ударів в одне місце. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, назвавши, дві умови, як захистити місто.

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Що вбереже Харків від російських обстрілів

Подоляк наголосив, що для того, аби захистити Харків, Україні потрібна тактична авіація та суттєве збільшення бойових дій на території прикордонних областей Росії – Бєлгородщини, Курщини, Брянщини.

Щодо інформації про те, що росіяни концентрують сили й засоби для атаки на Харків, – ні. Вони просто перетворюють Харків в місто руїн. Просто знищують,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Не було ж засудження за знищення Авдіївки, Маріуполя, Бахмута. Лунали лише реакції на кшталт "ой, як це страшно". Проте жодних юридичних дій не вводилося. Не було призупинення торгівлі з Росією в повному обсязі. Не було суттєвого нарощування допомоги Україні.

Росія все аналізує та оцінює. Дивиться на зменшення допомоги, на дивну риторику, на психологічне нагнітання. Росіяни бачать, що світова спільнота не реагує на ракети, які вдарили по найбільшій дамбі ДніпроГЕС, не реагує на те, що у Росії нині нелегітимна влада.

Якщо ти не маєш ніякої реакції на все, що ти робиш. І ще й навпаки – ти бачиш, що Україну засуджують на якихось напрямках. Що ти будеш робити? Просто вбивати. Максимально вбивати. Максимально руйнувати,

– сказав Подоляк.

Як іноземні компанії допомагають Росії обходити санкції

Ба більше, компанії держав, які підтримують Україну, одночасно працюють на російському ринку та сплачують податки. Іноді навіть дозволяють обходити санкції, тобто продають Москві чіпи для ракетобудування. Росія цим користується, продовжує виготовляти "Іскандери" та "Калібри".

Коли злочинець вбиває людей, його можна зупинити силою, а потім заарештувати. Опісля людина нестиме юридичну відповідальність. Якщо ж наші партнери говорять, що "ми боїмося Росії", це аж ніяк не зупинить Путіна й тому він продовжує терор України.

Як обійти депресивні настрої Заходу

Радник голови ОПУ зазначив, якби Україна мала повноцінний захист з повітря – тактичну авіацію та системи протиракетної оборони, а також фортифікації та наземну оборону – Росія не змогла б захопити Україну, бо для цього потрібно понад 800 тисяч солдатів, а такої кількості вона не має.

Проте Кремль розраховує на зовсім інше – на те, що робитимуть депресивні західні медіа. Вони мають сказати, що "Росія – велика країна, її треба боятися". Водночас не пишуть, що "Україна отримала навіть більше, ніж просила".

Іноземні медіа не можуть сказати, що логістично не виконали відповідні рішення, тому перекладають теперішню ситуацію на потужність Росії. Вийти з цього допоможуть публічні розмови.

Пояснювати, що на ціни на нафту впливає знищення російського нафтоперероблення й суттєве збільшення кількості сирої нафти поганих та брудних марок Уралу на глобальному ринку,

– наголосив Михайло Подоляк.

Рано чи пізно прорве умовну греблю та українські партнери зрозуміють, що все залежить від математичної формули – кількість високотехнологічної зброї в України проти старої амуніції, непідготовлених мобілізованих, але у величезній кількості з російського боку.

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