У Харкові пролунали вибухи: окупанти запустили ракету С-300
Росіяни продовжують завдати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом окупантів знову опинився Харків.
У Харкові 6 січня пролунали вибухи. Ворог вкотре застосував ракети проти прифронтового міста.
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На Харківщині пролунали вибухи
У Харківській області пролунала повітряна тривога. Майже одразу після цього повідомили про перші вибухи. Загалом, станом на 10:07 пишуть, що в області пролунало щонайменше два вибухи.
За попередньою інформацією, ворог запустив С-300. Відомо, що у Бєлгородській області фіксували активність Су-34 перед тим, як на Харківщині пролунали вибухи.
Також за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих та загиблих.
Жителів Харкова та області закликають перебувати в укриттях. Пам'ятайте звичайна обережність може врятувати життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.
Росіяни можуть спробувати захопити Куп'янськ знову
- Росіяни можуть поновити свої наступальні зусилля для захоплення Куп'янська. Схоже, що російські війська мають сприятливі умови для досягнення територіальних здобутків у районах, які є достатньо значущими в оперативному плані.
- Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп’янськ і Борову протягом зими 2024 року. Це змусило б українські сили залишити східний берег річки Оскіл у Харківській області та створило умови для майбутніх наступальних операцій Росії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.
- Водночас поки не схоже, що росіяни нарощують присутність своїх військових на цьому відрізку лінії фронту. Крім цього, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що у росіян недостатньо сил для повноцінного широкомасштабного наступу.