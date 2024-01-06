У Харкові пролунали вибухи: окупанти запустили ракету С-300

Росіяни продовжують завдати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом окупантів знову опинився Харків.

У Харкові 6 січня пролунали вибухи. Ворог вкотре застосував ракети проти прифронтового міста.

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На Харківщині пролунали вибухи

У Харківській області пролунала повітряна тривога. Майже одразу після цього повідомили про перші вибухи. Загалом, станом на 10:07 пишуть, що в області пролунало щонайменше два вибухи.

За попередньою інформацією, ворог запустив С-300. Відомо, що у Бєлгородській області фіксували активність Су-34 перед тим, як на Харківщині пролунали вибухи.

Також за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих та загиблих.

Жителів Харкова та області закликають перебувати в укриттях. Пам'ятайте звичайна обережність може врятувати життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

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