Ворог вдарив по Херсону: вночі горів стадіон та гаражний кооператив

Вночі росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок атаки російських військових пошкоджено багато будівель.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що вночі армія Росії обстріляла Корабельний район Херсона.

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Наслідки нічного обстрілу Херсона

Мрочко повідомив, що внаслідок влучань сталася пожежа у гаражному кооперативі – горіли 30 гаражів. Для боротьби з вогнем були залучені 3 наряди – 12 рятувальників і 3 машини.

Також через ворожі обстріли загорівся і стадіон одного з навчальних закладів.

Ще один заклад освіти був пошкоджений через ранковий обстріл середмістя Херсона. В ОВА розповіли, що пошкоджені приміщення старшої та початкової школи.

Армія Росії "демілітаризувала" вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи. На щастя, обійшлося без жертв,

– написав він.

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Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що за минулу добу росіяни здійснили по Херсонській області 96 обстрілів, випустивши 432 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, авіації та БпЛА, один з них – ракетний.

Зокрема впродовж останньої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю заводу та заклад громадського харчування у Херсоні.

Через російську агресію поранень зазнали 3 людини.

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