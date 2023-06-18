При Стрємоусові "злочини київського режиму" якісно пояснювали: як реагують окупанти на "бавовну"

У смт Партизани поблизу Генічеська 18 червня розцвіла "бавовна" на території елеватора. За словами місцевих мешканців, там окупанти розмістили великий склад боєприпасів.

Це 24 Каналу прокоментував херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, окупанти вкотре цинічно збрешуть, що у них все добре, а на елеваторі буцімто було зерно.

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Чому окупанти не коментують "бавовну"

Російські окупанти реагують на "бавовну" лише за командою, тому часто взагалі не коментують вибухи на тимчасово захоплених територіях. Наприклад, коли гауляйтером Херсона був Кіріл Стрємоусов, загарбники на все реагували, звісно, брехливо, але була реакція на так звані "злочини київського режиму".

Була нібито селітра на складах у Новій Каховці. Було визнання удару по боєкомплекту й пальному в Брилівці,

– зазначив херсонський активіст.

На його думку, зараз окупанти, якщо відреагують на вибухи у Партизанах, то швидше за все скажуть, що це було зерно чи зерновий пил. Елеватор, у який завітало "бавовнятко", розміщений в середмісті й оточений живим щитом місцевого населення. Тож, можливо, росіяни знову зроблять постановочні сюжети про нібито постраждалих й загиблих серед цивільних.

Згорілі трупи своїх солдатів росіяни видадуть за місцевих,

– додав Молчанов.

На жаль, у Генічеській громаді багато колаборантів та прихильників руського міра. Саме у цій громаді розташоване село, де майже всі вчителі зрадили й пішли на співпрацю з російськими загарбниками.

Чи відреагують окупанти на потужну бавовну в Генічеську: дивіться відео

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