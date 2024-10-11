Ранкові вибухи на Хмельниччині: в ОВА розкрили деталі

Зранку 11 жовтня на Хмельниччині пролунали вибухи. Їх чули під час чергової атаки дронами-камікадзе.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, в області зранку працювали сили ППО. Також він розповів, чи є збиті цілі.

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Хмельниччину атакували "Шахеди"

Зранку, близько о 07:30, на Хмельниччині чули вибухи. Через деякий час вони пролунали повторно. Вибухи були під час повітряної тривоги, яку оголосили через чергову атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

Нині Тюрін повідомив, що вранці 11 жовтня під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Українські захисники знищили 3 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Наразі інформація про травмованих, загиблих чи руйнування не надходила.

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Варто наголосити, що станом на 10:10 ворожа атака дронами-камікадзе триває. Тривога оголошена у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Полтавській областях.