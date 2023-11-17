На Хмельниччині вночі лунали вибухи: дрони летіли в напрямку Старокостянтинова
Росія вночі проти 17 листопада запустила одну групу безпілотників по Хмельницькій області. Повітряні сили ЗСУ припускали, що "Шахеди" летіти, ймовірно, на Старокостянтинів.
Відповідну інформацію Повітряні сили України повідомили орієнтовно о 2:59 17 листопада. Військові також написали, що друга група дронів в Дніпропетровській області рухалась на захід, тобто на Кривий Ріг чи Кропивницький, третя – між Дніпром та Павлоградом курсом на північ, пише 24 Канал.
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Що відбувалось в Хмельницькій області
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав орієнтовно о 3 годині ночі 17 листопада, що ворожі дрони вже близько до кордону Хмельницької області. Він закликав людей перебувати в укриттях.
Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!
– заявив Тюрін буквально о 3:06.
Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожі безпілотники могли летіти на північ або в північно-західному напрямку регіону. Військові припускали, що мовилось про Старокостянтинів.
Станом на ранок 17 листопада місцева влада не повідомляла, яка ситуація в місті. Проте перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін подякував силам ППО за відмінну роботу з оборони неба над Хмельниччиною.
Станом на цей час (мовиться про 3:46 17 листопада – 24 Канал) повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає,
– заявив посадовець.
Він додав, що додаткову інформацію повідомить згодом.
Росія напередодні атакувала Хмельниччину
- Вранці 16 листопада Росія атакувала Хмельницьку область "Шахедами". Вороги випустили по нашій державі 18 дронів-камікадзе типу "Шахед". З них 16 – збила наша ППО.
- Згодом у Хмельницькій обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.
- Окрім того, уламки ворожої зброї впали на території продовольчих складів. Там росіяни пошкодили дах, вікна майстерні та триповерхову будівлю, 7 ємностей для зберігання рослинної олії.
- До речі, 16 листопада Повітряні сили ЗСУ також писали про особливу небезпеку "Шахедів" для мешканців Старокостянтинова.