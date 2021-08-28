Вибухи в Казахстані: 29 серпня оголосили загальнонаціональну жалобу

Президент Казахстану оголосив 29 серпня Днем загальнонаціональної жалоби. Люди вшанують жертв масштабного вибуху на військовій базі.

Внаслідок трагедії загинули щонайменше 13 людей. Ще зранку 28 серпня говорили про 12 жертв.

До теми Кількість жертв вибухів у Казахстані перевалила за десяток

Загиблі військовослужбовці і рятувальники виявили справжній героїзм і самовідданість. Вони назавжди залишаться в пам'яті народу,

– заявив Касима-Жомарт Токаєв.

Що відомо про вибухи в Казахстані

26 серпня у Байзацькому районі Жамбильської області спалахнув один зі складів військової частини. Згодом пролунали щонайменше 6 вибухів.

Людей, які живуть поблизу місця інциденту, евакуювали.

Серед загиблих є військові та рятувальники, які ліквідовували пожежу. Імена 4 з них вже встановили. Наразі тривають пошуки зниклих безвісти.

Повний текст публікації президента Казахстану у твітері:

У зв'язку з трагічною подією в Байзацькому районі Жамбилської області, що спричинила загибель людей, оголошую 29 серпня Днем загальнонаціональної жалоби. Загиблі військовослужбовці і рятувальники виявили справжній героїзм і самовідданість. Вони назавжди залишаться в пам'яті народу.

Важливо Потужний вибух у Казахстані на військовому об'єкті: моторошне відео