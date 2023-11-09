Носіям "Калібрів", приготуватись: у ГУР заінтригували операціями, "схожими на події у Керчі"

Кількома днями раніше Україна завдала влучного удару по Керчі. Внаслідок цього уражень зазнала портова інфраструктура заводу "Затока", а також російський ракетний корвет "Аскольд".

В ефірі телеканалу "Еспресо" представник ГУР МО Андрій Юсов зробив анонс. За його словами, Сили оборони України готують нові операції у Криму. Вони нагадуватимуть те, що кількома днями раніше відбувалося у Керчі. Тож, окупантам варто бути готовими.

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Результати будуть відомі невдовзі

Андрій Юсов зауважив, що результати серії нових операцій стануть відомими для громадськості невдовзі.

Наразі паралельно йде підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв (крилатих ракет – 24 Канал) "Калібрів" у Чорноморського флоту Росії ще достатньо. Тобто ми не одним "Аскольдом" маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини,

– зазначив Юсов.

Водночас він ані підтвердив, ані спростував інформацію про злиті координати корабля "Аскольд" проєкту 22800 "Каракурт". Власне, з'явилася інформація, що їх за 1500 доларів злив російський капітан з Інгушетії.

Коментувати на даному етапі такі речі немає потреби... Не будемо говорити. Ми використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом – ідейну та меркантильну зокрема,

– додав Юсов.

Що відомо про удар по Керчі