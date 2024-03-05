Вибухи в Керчі, Росія атакувала "Шахедами" Одещину: хронологія 741 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові мужньо обороняють українську землю від російських військ.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни надають нам допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Посли ЄС проігнорували очільника МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Він "тижня півтора тому" запрошував дипломатів на зустріч через те, що посольства ЄС у Москві нібито готували механізм підтримки несистемної опозиції перед президентськими виборами. Однак посли Євросоюзу пропозицію відхилили через низький рівень довіри. Окупанти запустили "Шахеди" по Одесі. Вороги били з Чорного моря. Влада закликала людей перебувати в укриттях. В тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. Окупанти перекрили Кримський міст, його не відкривають навіть вранці. Очевидці почули орієнтовно 3 – 5 потужних "хлопків". Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 1 березня заявила, що щодо подій в Криму неодмінно буде офіційне повідомлення.
Посли ЄС не зустрілись з Лавровим
Росія атакувала "Шахедами"
У Криму пролунали вибухи
Посли ЄС проігнорували очільника МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Він "тижня півтора тому" запрошував дипломатів на зустріч через те, що посольства ЄС у Москві нібито готували механізм підтримки несистемної опозиції перед президентськими виборами.
Однак посли Євросоюзу пропозицію відхилили через низький рівень довіри.
Окупанти запустили "Шахеди" по Одесі. Вороги били з Чорного моря. Влада закликала людей перебувати в укриттях.
В тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. Окупанти перекрили Кримський міст, його не відкривають навіть вранці.
Очевидці почули орієнтовно 3 – 5 потужних "хлопків".
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 1 березня заявила, що щодо подій в Криму неодмінно буде офіційне повідомлення.