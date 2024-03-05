Вибухи в Керчі, Росія атакувала "Шахедами" Одещину: хронологія 741 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ активно протистоять ворогу. Наші військові мужньо обороняють українську землю від російських військ.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни надають нам допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.

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