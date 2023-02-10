Росія атакувала дронами Київщину: в столиці чули вибух, в області працює ППО

Росіяни вчергове атакували столицю нашої держави безпілотниками іранського виробництва. Інформацію про загрозу ударів дронами також підтвердили в обласній військовій адміністрації.

У п'ятницю, 10 лютого, російські окупанти декількома хвилями обстріли українські міста. Остання за день атака була не ракетами, а – іранськими БпЛА. Зазначимо, що повітряна тривога в Київській області пролунала о 21:45.

Читайте також Перша масована атака України ракетами С-300: військовий експерт оцінив ефективність

Що відомо про обстріл столиці

Близько 22:23 в моніторингу ворожої авіації повідомили, що в області прогриміли вибухи. Лякатися не варто, адже це спрацювала українська ППО.

Водночас місцеві телеграм-канали зазначали, що ворожі повітряні цілі рухалися по річищу Дніпра, та, за неофіційною інформацією, йдеться саме про два безпілотники. Ймовірно, станом на 22:30 Повітряним силам вдалось збити два цих дрони.

Зауважимо, що звук польоту дрона-камікадзе відрізняється від звуку польоту звичайної ракети. Власне, він нагадує мопед.



Як розпізнати іранський дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу

Масована атака 10 лютого: найголовніше