Впала і досі не може піднятися: під час обстрілу Києва постраждала тигриця

Російські військові зранку 11 листопада завдали ракетного удару по Києву. На жаль, внаслідок атаки постраждала тигриця.

Детальніше про це розповіли у Центрі порятунку диких тварин. У ньому зазначають, що ранок "був зовсім не добрим".

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Тигрюля сильно постраждала

Повідомляють, що після ранкових вибухів сильно постраждала Тигрюля. Кажуть, що вона від шоку вдарилася об решітку, впала та досі не може піднятися.

У Центрі зазначили, що Тигрюля отримала протизапальну та знеболювальну терапію. За її станом слідкують. Припускають, що велика кішка травмувала задні кінцівки або хребет. Наразі очікують на рішення лікарів щодо того, що робити далі.

Тигрюля постраждала внаслідок ракетної атаки по Києву: дивіться відео

Відомо, що решта тварин Центру порятунку не постраждали. Водночас у них – важкий стрес.

Персонал Центру, спільно з лікарями, докладав зусиль, щоб забезпечити спокій та безпеку всім тваринам в умовах стресу,

– наголошують у Центрі.

Що відомо про атаку Києва

Зауважимо, що у Києві пролунали потужні вибухи 11 листопада близько 8 ранку. Після них у столиці оголосили повітряну тривогу. Киян і гостей міста попередили про ракетну небезпеку.

Віталій Кличко пізніше уточнив, що на лівому березі пролунали вибухи. Він зазначив, що попередньо працювала ППО по балістичній цілі.

Через кілька годин з'явилася інформація від командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. Він підтвердив, що наші оборонці неба збили балістичну ракету. Він зазначив, що згодом з'ясують, чи це був "Іскандер-М", чи С-400.

Він зазначив, що згодом з'ясують, чи це був "Іскандер-М", чи С-400. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому повітряну тривогу оголосили після вибухів. За його словами, на все про все були десятки секунд. Відтак, оборонцям неба потрібно максимально оперативно було відреагувати. Що вони, власне, і зробили.

Водночас він додав, що якби була інформація від розвідки або партнерів про те, що Росія готує цей підступний удар, то повітряну тривогу увімкнули б заздалегідь.