Київ атакували реактивні БпЛА: прогриміли вибухи, загорівся медзаклад

У ніч на 13 листопада в Києві пролунала серія вибухів під час повітряного нападу. Російські війська спрямували на українську столицю реактивні безпілотники.

Про загрозу попереджали Повітряні сили. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Обстріл Києва дронами стався вночі 13 листопада: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві оголосили 13 листопада серед ночі, приблизно о 02:57, і це вже не вперше цієї доби. У цей час до столиці прямували реактивні дрони російської армії.

За кілька хвилин кияни почули гучні звуки – вибухи та роботу сил Протиповітряної оборони. Про це писали місцеві жителі у соціальних мережах.

Щодо наслідків обстрілу ворога докладної інформації на момент публікації влада ще не надавала, але вже відомо, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння будівлі медичного закладу. Атака по Україні триває.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї ночі ворог активно бив по Заходу України. Шкоди зазнали міста Рівне (руйнування багатоповерхівки), Вінниця (горів житловий будинок) та Хмельницький.