"Я вибігала з квартири, за мною летіло скло": кияни пригадали страшний удар по місту

Росія вдарила по Києву "Шахедами", крилатими ракетами та балістикою в ніч на 17 червня. Місцеві жителі розповіли, як пережили цю страшну ніч.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Яна Богославська, ніч була складною. Росія буквально знищила один з під'їздів у Києві. Уламки розлетілися на сотні метрів та пошкодили величезну кількість будинків.

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Як кияни пережили цю ніч

Киянка пані Галина якраз брала плівку для того, щоб залатати війна собі та старенькій сусідці. За словами жінки, ніч минула дуже важко. В один момент вибухи "Шахедів" було чутно кожні 30 секунд. Потім окупанти запустили ракети.

Ми стояли за двома стінами в будинку, коли летіли "Шахеди". Потім повернулися додому, 15 хвилин полежали в ліжку. І пішли ракети. Я вибігала – скло за мною летіло і падала штукатурка. Не пам'ятаю, як добігла вниз. В мене пластикові двері на балконі скрутило "вісімкою". Вони не те, що не закриваються, їх вже не вирівняєш. Треба вирізати і викидати,

– розповіла пані Галина.

Біля під'їзду, який знищили росіяни, перебувають батьки хлопця, який, ймовірно, під завалами. Вже була інформація, що їхнього сина знайшли живим під завалами. Однак у ДСНС все спростували. Хлопця продовжують шукати.

Додамо, в ніч на 17 червня Росія запустила 175 дронів, 14 крилатих ракет та щонайменше 2 балістичні ракети по Києву. Ворог вдарив по 27 різних локаціях. Це і житлові будинки, і освітні заклади, і об’єкти критичної інфраструктури.