Росіяни можуть масштабувати цю тактику: який новий метод атак застосував ворог

Ворог 8 липня здійснив цинічний удар по Україні, випустивши 38 ракет різного типу. Зокрема Київ росіяни атакували "Кинджалами", Х-101 та іншими балістичними, аеробалістичними та крилатими ракетами.

Цього разу росіяни застосували нову тактику запуску ракет. По столиці одночасно завдали ударів одразу трьома ракетами. Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що раніше росіяни намагалися експериментувати із одночасним запуском невеликих груп дронів.

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Ворог користується ситуацією

Ворог, за його словами, відправляв на територію України не тільки великі групи безпілотників, але й невеличкі – від 2 – 3 до 5 – 7 одиниць. Росіяни спостерігали, як на це реагує система ППО України.

Українським Повітряним силам було дуже важко в засвітці на радарі з'ясувати, чи вони бачать один дрон, чи невелику групу. Було важко ідентифікувати, яка точна кількість дронів криється за засвіткою, що бачить оператор на екрані радарної системи,

– пояснив він.

Противник користується ситуацією, поки українські сили не мають сучасної західної авіації, яка б патрулюючи повітряний простір України, доповнювала можливості наземних зенітно-ракетних комплексів і радарних установок.

Поки дії авіації, наземних ЗРК і систем ППО не координується літаками ДРЛВ, які вже не підході до України, маємо труднощі із з'ясуванням, скільки цілей на одній засвітці є реально,

– наголосив Жовтенко.

Повітряним силам України вдалося збити 8 липня 30 з 38 ракет , які ворог запустив на територію України. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 38 осіб та постраждало понад 200.

Росіяни, розуміючи це, почали розширювати свій експеримент тепер вже з ракетами. До певної міри, на його думку, ворогу вдається маневрувати і використовувати наразі недосконалість наших радарних установок і того, як ефективно і точно можемо виявляти, що перебуває в повітряному просторі України.

Нам потрібно бути готовими до того, що росіяни можуть масштабувати цю тактику, і застосовувати її щонайменше під час кількох наступних ракетних атак,

– зауважив експерт з міжнародної безпеки.

Зараз, за словами Тараса Жовтенко, шукаються додаткові технічні рішення, для розв'язання цієї проблеми з крилатими ракетами. Також маємо бути максимально точними в розумінні того, що відбувається в повітряному просторі України. Це є запорукою нашої ефективної протидії ударам росіян.