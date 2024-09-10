Вибухи у Києві: ППО працює по ворожих дронах

Ворог застосував ударні безпілотники проти України й уночі 10 вересня. Частина з них залетіли у Київську область та створили загрозу для столиці.

Повітряні сили повідомили про підліт БпЛА до Києва з боку Бучі. Місцева влада проінформувала про роботу сил Протиповітряної оборони у передмісті. Атака ворожих дронів на Україну триває.

Цієї ж ночі Вибухи чули на Черкащині: в області загроза ударних БпЛА

Повітряна атака на Київ 10 вересня: перші подробиці

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 04:03. Перед цим моніторингові спільноти та Повітряні сили інформували про рух кількох груп ударних дронів ворога, зокрема, й до Київської області.

Більшість БпЛА російської армії зосередилися цієї ночі, 10 вересня, у Черкаській та Полтавській областях, але частина створили загрозу для інших регіонів. Зокрема, і для Києва.

За кілька хвилин після 4 ранку в Київській МВА та ОВА повідомили про роботу сил ППО в регіоні – як в області, так і в передмісті столиці. А Повітряні сили інформували про підліт дрона з боку Бучі.

Загрозлива ситуація триває, як і повітряна тривога в Києві, області та багатьох інших регіонах, окрім Заходу.

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До слова, в Росії також літають дрони, і доволі багато – цього разу вони летіли на Москву, з підмосковних містечок надходило багато повідомлень про вибухи та падіння уламків.