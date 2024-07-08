У ДСНС розповіли про поточну ситуацію на місці влучань у Києві
Країна-агресорка Росія масовано атакувала Київ. Понад 200 рятувальників з відповідною технікою працюють майже у кожному районі міста.
Руйнування зафіксовані у Солом'янському, Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Речник ДСНС міста Києва Павло Петров детально розповів 24 Каналу про наслідки удару.
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Про удар по "Охматдиту"
На території Шевченківського району сталося влучання в медичний заклад "Охматдит". Є часткова руйнація триповерхового корпусу.
Дуже цинічна атака посеред білого дня. Попередньо відомо про 2 загиблих та 2 постраждалих. Ймовірно, під завалами можуть бути люди,
– наголосив речник ДСНС Києва.
Попри повітряні тривоги, які зараз лунають, рятувальники продовжують працювати на місцях задля пошуку та порятунку людей.Зауважте! Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що безпосередньо в приміщеннях дитячої лікарні "Охматдит" відомо про 2 загиблих та 15 поранених. Він зазначив, що це дорослі.
Про влучання по бізнес-центру
Окрім влучання по будинку у Шевченківському районі, під'їзд якого зруйнований, є пошкодження багатоповерхового бізнес-центру. Сталося руйнація на площі 1 500 метрів квадратних.
За попередньою інформацією, загинуло 5 осіб, а 4 постраждалим була надана необхідна медична допомога. Пожежу вдалося ліквідувати.
Рятувальники працюють у захисному обладнанні та із залученням вантажної техніки для підіймання і розбирання тяжких конструкцій.
На першому місці – розбір завалів, цим займаються тільки рятувальники. Також поліційні служби та медики допомагають на місці,
– зазначив Павло Петров.
До слова, уранці в Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу, пов'язану із загрозою балістики. Вдруге противник поцілив по медичному центру в Дніпровському районі. Попередньо, 4 людини загинули, ще 3 травмованих.