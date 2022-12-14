Ворог цілився у критичну інфраструктуру, у регіоні – без прильотів: нові деталі атаки Київщини

Російські окупанти вкотре атакували Київщину дронами-камікадзе. 14 грудня повітряна тривога у регіоні тривала понад три години.

Країна-терористка знову цілилась у критичну інфраструктуру області та столиці. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

До теми Пишаюся ППО, – Зеленський відреагував на атаку на Київ і область

Нові деталі атаки Київщини

За словами Кулеби, у регіоні прильотів немає – лише наслідки успішної роботи ППО. Наразі служби приступили до виявлення місць падіння збитих "Шахідів".

Маємо один пошкоджений уламками дрона приватний будинок. На щастя, без постраждалих,

– розповів очільник регіону.

Що відомо про атаку окупантів на Київщині

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, а в селі Вишневе – приватний будинок.

На щастя, внаслідок падіння уламка від дрона в Києві люди не постраждали.

Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківський район столиці).

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ударні безпілотники летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

На атаку Київщини відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував захисникам нашого неба за успішну роботу.

Збитий ворожий "Шахід" виявили в одному із районів Київщини. Відповідні фото показав начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

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