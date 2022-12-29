Все потрощене: в ОП показали моторошні фото після ракетної атаки в Києві

Російські загарбники вкотре хотіли обстріляти критичну інфраструктуру України крилатими ракетами, однак від цього постраждали, зокрема, цивільні об'єкти. У Зеленського покази наслідки атаки на столицю нашої держави.

Вранці 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги Росії випустила по Україні понад 120 ракет, маючи на меті занурити нас у тотальну темряву. Як згодом зазначив радник глави Офіс Президента Кирило Тимошенко, терористи також атакували приватний сектор у Дарницькому районі Києва.

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Наслідки прильотів по столиці

За словами Тимошенка, станом на 10:20 відомо, що внаслідок ранкової атаки ворога постраждало 3 людей, серед них – 14-річна дівчинка.

Усім надається допомога. На місці працюють рятувальники. От так виглядає передноворічний терор Росії,

– констатував представник ОП.

Окрім того, він опублікував фото, на яких видно, що зробили ворожі ракети у Дарницькому районі Києва.

Росіяни атакували столицю України 29 грудня: дивіться фото з телеграм-каналу Тимошенка

Українська ППО зробила усе можливе

Варто зауважити, що під час цієї масованої ракетної атаки українська протиповітряна оборона не спала. Близько 08:20 місцеві телеграм-канал повідомили про те, що на Київщині вибухи, однак переживати не варто, адже це ППО. Але згодом все ж стало відомо про перші прильоти.

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До цієї теми слід сказати, що Україні конче потрібні сучасні установки, які б збивали усі ворожі повітряні цілі. Таку зброю для створення "захисного купола", можуть нам надати лише партнери – тобто країни Європи та Сполучені Штати Америки.

Власне, нещодавно український лідер Володимир Зеленський говорив з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні про передачу Збройним Силам озброєння. Деталей цього діалогу президент не озвучив, однак наголосив, що вірить у те, що італійська підтримка дозволить зміцнити захист українського неба.