Росія вигадала байку про знищення складу боєприпасів на Київщині: пояснюємо, чому це неправда

11 листопада з самого ранку російські військові завдали ракетного удару по Києву. Ворог запустив балістику. Причому згодом відзвітував, що буцімто знищив склад боєприпасів в області.

У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що це черговий фейк. У ньому пояснили, чому заяви Росії про знищений склад боєприпасів на Київщині – брехня.

Читайте також Попередження для всіх: у Зеленського закликали готуватись до важкої зими

Що вигадали російські пропагандисти

Так, вороги вигадали байку, що буцімто уразили склад боєприпасів 43-ї механізованої бригади ЗСУ у районі Дівичок на Київщині. Власне, про це звітують у російському міністерстві оборони.

Тим часом Центр стратегічних комунікацій наголошує, що ворог по Київщині запустив відразу три балістичні ракети. Відомо, що одну з них вдалося збити. Інші дві влучили у поле між населеними пунктами. Про це заявили журналісти проєкту "Без брехні".

Внаслідок російської атаки 11 листопада пошкоджень зазнали 18 житлових будинків. Так, унаслідок вибухової хвилі та падіння уламків вибило вікна, двері, пошкодило дахи та фасади. Також пошкоджень зазнали низка господарських приміщень, парканів, а також одне з приватних підприємств.



Росіяни розганяють фейк про влучання у склад боєприпасів на Київщині / Ілюстрація SPRAVDI

У Центрі підкреслили, що немає жодної інформації про склад боєприпасів. А все тому, що російські загарбники вкотре спробували видати бажане за дійсне.

Що відомо про ракетний удар по Києву