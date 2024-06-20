На Київщині пролунали вибухи: в області працює ППО

В ніч на 20 червня на Київщині прогриміли вибухи. Наразі в області оголошена повітряна тривога через рух ударних БпЛА.

Вибухи почули жителі Київської області після 03:00 ночі. До столиці наближалися, за інформацією моніторингових спільнот, від 5 до 10 дронів-камікадзе.

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На Київщині пролунали вибухи

Раніше Повітряні сили попереджали, що ударні БпЛА на півдні Чернігівщини рухаються курсом на Київщину. До лівого берега Києва вони підходили через Броварський район.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали в Київській обласній військовій адміністрації.

Жителів закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Міський голова Києва Віталій Кличко також підтвердив роботу ППО.

На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,

– повідомив він.

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До 03:30 монітори написали, що "Шахедів" поблизу столиці уже немає. Але є ще кілька у Вінницькій області та Дніпропетровській. Повітряна тривога триває.