На Київщині оголосили тривогу: Повітряні сили назвали причину

У Київській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що в регіон залетів розвідувальний безпілотників.

29 жовтня о 14:49 на Київщині оголосили повітряну тривогу через розвідувальний БпЛА.

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На Київщині оголосили про можливу роботу ППО

Повітряні сили під час повітряної тривоги у Київській області попередили про роботу ППО по розвідувальному БпЛА. Приблизно через годину в області пролунали вибухи.

Інших загроз у Київській області наразі немає.

Тим часом на Півдні також оголошували повітряну тривогу через активність тактичної авіації противника. У прифронтових регіонах Запорізької області попереджали про загрозу застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР). Наразі там також оголосили про відбій.

Вночі окупанти знову атакували Україну дронами

Вночі росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе. Під ранок у Хмельницькій області знову лунали вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вороги запустили 5 "Шахедів" по нашій країні. Всі вони були знищені в межах Миколаївської, Запорізької, Хмельницької областей.

Крім цього, ворог випустив із Бєлгородщини КАР Х-59 із літака Су-34 по об'єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо – без втрат та серйозних наслідків.

Окупанти намагаються "промацати" українську ППО

Зранку в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, цієї ночі вороги намагались максимально обійти українські системи протиповітряної оборони.

Вона пояснила, що росіяни випускають малі партії безпілотників навмисно. Це робиться для того, щоб ворог зрозумів, де українські сили ППО де готові працювати по повітряних цілях, а де вони можуть прошмигнути.

Тобто російські загарбники вивчають нові можливі маршрути для прокладання майбутніх ударів.

Очевидно, для цього вороги використовують не лише невеликі атаки дронами-камікадзе, а й розвідувальні безпілотники.