Вкотре не витримав "воєнного навантаження", – СБУ про "бавовну" на Кримському мосту

На Кримському мості вночі 17 липня лунали вибухи, які призвели до явних пошкоджень на мостовому переході. Варто зазначити, що Кримський міст є законною ворожою ціллю для українських військових.

Про це 24 Каналу розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Він зазначив, що всі деталі "бавовни" спецслужбовці розкриють вже після перемоги нашої держави.

Дивіться також Все за планом: у Криму після "бавовни" автовокзали призупинили сполучення з Росією

СБУ прокоментували вибухи на Кримському мосту

Дехтяренко нагадав, що голова СБУ Василь Малюк в одному з інтерв'ю заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

"Кримський міст сьогодні є одним із транспортних коридорів воєнних постачань для російської армії", – сказав речник СБУ.

Попри те, що він офіційно не підтвердив причетність Служби безпеки до бавовни на Кримському мосту, Дехтяренко заінтригував, що "один із символів Путіна" знову не витримав навантажень. Він також пообіцяв, що служба детальніше розповість про цю бавовну після закінчення війни.

Всі деталі щодо організації "бавовни" Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої Перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження,

– сказав він.

Наостанок Дехтяренко сказав, що разом українці обов'язково дійдуть до перемоги. Завершив свій коментар він традиційним українським гаслом – Слава Україні.

Раніше джерела в СБУ повідомляли про удар по мосту