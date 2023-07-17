Води нема, мосту нема, і хоч камені з неба, – Повітряні сили про вибухи на Кримському мосту
На Кримському мосту вночі 17 липня буйно квітла "бавовна", а окупанти бідкалися про гучні вибухи. Сама "атака" на мостовий перехід могла трапитися з багатьох причин.
Про це в ефірі національного марафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що вибухи на Кримському мосту є одним з елементів "цікавих новин" сьогоднішнього марафону новин, передає 24 Канал.
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Ігнат прокоментував вибухи у Криму
Речник Повітряних Сил наголосив, що ситуації з "бавовною" на Кримському мосту можна лише порадіти. Адже ці вибухи створили багато причин для російських загарбників.
Води нема, мосту нема, туристів нема і хоч камені з неба,
– наголосив Ігнат.
Він також підкреслив, що цю "атаку" можна повʼязати з різними заходами, які відбуваються сьогодні та пов'язані з нашою державою. Зокрема, він припустив, що однією з причин "вибухів" на мостовому переході могла стати новина про те, що США оголосили про сприяння підготовці українських пілотів і їхньому перенавчанню на західних винищувачах F-16.
"Думаю, що ця подія, плюс те, що відбувається з Кримським мостом – це хороші новини для нас", – розповів речник.
Наостанок він закликав українців набратися терпіння і ще більше ненавидіти окупанта. До того ж наш народ також мусить намагатися вигнати противника з нашої землі.
Що могло статися на Кримському мосту
- Джерела СБУ наголосили, що атака на Кримський міст є частиною вдалої спецоперації СБУ та ВІйськово-Морських Сил нашої держави. Там наголосили, що атака здійснювалася за допомогою надводних БпЛА.
- Попри це, представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що відмовляється коментувати причетність спецслужб до вибухів. Водночас він наголосив, що Кримський міст є "зайвою конструкцією" на українському півострові.
- Також офіційно прокоментували вибухи на Кримському мосту і в СБУ. Речник служби Артем Дехтяренко наголосив, що всі деталі "бавовни" розкажуть після перемоги.