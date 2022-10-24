Це той символ, який буде зруйновано: Буданов запевнив, що Кримський міст не існуватиме

Кримський міст є одним із символів "русского мира", і він, як і крейсер "Москва" та весь режим Путіна вцілому, буде зруйнований.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю.

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За його словами, Кримський міст зникне, адже ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна. Станеться це вже після деокупації півострова.

Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати,

– підкресли Буданов.

Чи причетна Україна до підриву Кримського мосту

Керівник ГУР Міноборони з великою обережністю говорив про Кримський міст, зазначивши, що краще порушити цю тему пізніше, швидше за все, вже після нашої перемоги. Водночас він повідомив, що Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань.

Буданов прокоментував звинувачення ворога, що нібито до підриву мосту причетний він сам. У відповідь на звинувачення голова ГУР МО просто розсміявся.

"Знаєте, я ставлюся до цього не до кінця серйозно. Одне з найбільших друкованих видань комуністичної партії Китаю опублікувало статтю про те, що Росія звинувачує в цьому Україну з дуже високим рівнем скепсису у цих звинуваченнях. І вони так легенько наштовхнули на думку, що, в принципі, Росія полюбляє схожі речі робити сама, щоб когось в чомусь звинуватити і потім нібито розв'язати собі руки", – додав Буданов.

Що каже Україна про підрив Кримського мосту

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення Росії, що буцімто Україна причетна до вибуху на Кримському мості. Глава держави наголосив, що Україна точно "не замовляла" вибуху на Кримському мосту. Водночас президент натякнув, що вибух міг стати наслідком внутрішніх конфліктів у Росії.

Зокрема, Зеленський заявив, що в Росії серйозний конфлікт між військовими та спецслужбами. Відтак, якась з цих сторін могла стояти за вибухами.

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