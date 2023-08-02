Допоки не зникне з очей: у ГУР спрогнозували подальші "бавовни" для Кримського мосту

У ГУР зазначають, що кількість вибухів на Кримському мосту дедалі зростатиме. У розвідці наголосили, що, зрештою, росіяни не матимуть іншого вибору, як його демонтувати.

Росіяни запевняли, що їхня "гордість" через Керченську протоку, яку вони будували два роки, надійно захищена від зовнішніх ударів. Однак вже двічі там палало. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону запевнив, що життя для Кримського мосту спокійним вже не буде.

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Не буде іншого вибору, крім демонтажу

Для Кримського мосту попереду ще багато сюрпризів. Вони триватимуть допоки росіяни не здадуться і самі не приберуть цю "незаконну забудову", кажуть у ГУР.

За словами Юсова, "кара божа" двічі спричиняла істотні руйнування цій конструкції.

Руйнування мосту завдали окупантам чимало проблем, зокрема ускладнень у логістиці та переміщенні військової техніки.

Юсов запевнив, що вибухи на Кримському мосту будуть продовжуватися, допоки Росія не виведе свої війська з усієї території України, а сам міст не буде остаточно демонтований.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо