Допоки не зникне з очей: у ГУР спрогнозували подальші "бавовни" для Кримського мосту
У ГУР зазначають, що кількість вибухів на Кримському мосту дедалі зростатиме. У розвідці наголосили, що, зрештою, росіяни не матимуть іншого вибору, як його демонтувати.
Росіяни запевняли, що їхня "гордість" через Керченську протоку, яку вони будували два роки, надійно захищена від зовнішніх ударів. Однак вже двічі там палало. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону запевнив, що життя для Кримського мосту спокійним вже не буде.
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Не буде іншого вибору, крім демонтажу
Для Кримського мосту попереду ще багато сюрпризів. Вони триватимуть допоки росіяни не здадуться і самі не приберуть цю "незаконну забудову", кажуть у ГУР.
За словами Юсова, "кара божа" двічі спричиняла істотні руйнування цій конструкції.
Руйнування мосту завдали окупантам чимало проблем, зокрема ускладнень у логістиці та переміщенні військової техніки.
Юсов запевнив, що вибухи на Кримському мосту будуть продовжуватися, допоки Росія не виведе свої війська з усієї території України, а сам міст не буде остаточно демонтований.
Вибухи на Кримському мосту: що відомо
- Перша "бавовна" на Кримському мосту сталася в жовтні минулого року. Тоді Україна відмовилася коментувати свою причетність до цього інциденту.
- Втім, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр визнала, що за першими вибухами на мосту стояла Україна.
- Вдруге вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня. У результаті було пошкоджено дорожнє полотно. У Росії одразу відкрили справу про "теракт".
- 24 Каналу розповіли джерела у Службі безпеки України, що це їхніх рук справа. Цього разу Кримський міст атакували морськими безпілотниками.
- 21 липня на Аспенському безпековому форумі Володимир Зеленський заявив, що "Кримський міст має бути нейтралізований".