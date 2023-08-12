Мостів з Росією не треба, будуватимемо з ними стіни, – Давидюк про вибухи на Кримському мосту

Вибухи біля Кримського моста демонструють, що Росія не здатна повністю контролювати тимчасово окуповані території. Зрештою цей огидний об'єкт буде повністю знищений

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, наголосивши, що в Росії вже поліція ходить із антидроновими рушницями. Це свідчить, що вони не лише не можуть повністю контролювати окуповані території, але й на власних землях у них бардак.

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Кримський міст буде знищений

Як наголосив Давидюк, рано чи пізно Кримський міст буде повністю знищений. Українські військові поступово рухаються до цієї цілі.

Паралельно відбулися незрозумілі вибухи в тимчасово окупованому Бердянську. Очевидно, що це плутає російських окупантів.

Думаю, що це натяки, що наша армія готується на прорив по Запорізькому напрямку. Вибухи в Керчі та Бердянську. Це – два українських міста, від яких рукою подати. Але це плутає самих росіян. Вони не розуміють, куди ми підемо – чи направо, чи наліво. Не розуміють, що насправді задумав Залужний,

– зауважив Давидюк.

Очевидно, що і ЗСУ, і СБУ, і ГУР підготували ще багато "сюрпризів" для окупантів. Російська армія ще зіткнеться з багатьма цікавими проблемами.

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Процес тут динамічний. Щось вибухає – окупанти починають ремонтувати, але потім знову все палає. Зараз триває боротьба за знищення логістичних шляхів. Окупанти намагаються захищати міст. Але фінал буде цілком зрозумілим.

Камінь за каменем вибивають. Впевнений, що це тупе чужорідне тіло буде викинуте у воду. Нам мости з Росією не треба будувати. Будемо будувати стіни,

– наголосив Давидюк.

Вибухи в Криму: коротко