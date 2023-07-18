"Нехай їздять і озираються": як "бавовна" на Кримському мосту ускладнить окупантам логістику
На Кримському мосту 17 липня знову сталася "бавовна". Внаслідок цього окупанти вимушені були перекрити рух для автівок цим сполученням. Для бажаючих виїхати вони запропонували "наземний маршрут" з Криму, який, до речі, використовували ще ж жовтня минулого року.
Про це 24 Каналу відзначив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Він розповів наскільки наразі завантажені дороги "наземним маршрутом" і чого варто побоюватися окупантам.
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Їхати з Криму і озиратися
Джанкой, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Таганрог, Ростов-на-Дону – такий маршрут пропонують росіяни бажаючим виїхати з Криму після "бавовни" на мосту. Його окупанти використовували ще з жовтня, коли міст "втомився" вперше. І вже тоді потужностей даного сполучення не вистачало.
"У самому Бердянську нічого не зміниться. Місто не знаходиться на транзиті, ця траса проходить повз. Але вона наскрізь проходить через Мелітополь і мелітопольці повинні розуміти, що там відбувається. Також вона проходить посередині між Маріуполем та Мелітополем і зрозуміло яка там завантаженість", – відзначив заступник голови Бердянської райради.
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Він зокрема наголосив на військовій техніці, яку окупанти все ж возили через Кримський міст. А з осені вони користувалися сухопотним коридором, що свідчить про серйозні пошкодження мосту після перших вибухів.
Що буде продовжуватися зараз із Кримським мостом – логістика стане, у них немає альтернативних шляхів, вони не знають, що робити. Єдиний вихід – забиратися з нашої території, ми самі знаємо як тут впоратися,
– наголосив Віктор Дудукалов.
Утім, сухопутного маршруту російські окупанти дуже побоюються. Зокрема, чергової ймовірної "бавовни" і проукраїнськи налаштованих партизанів. Таких, за словами Дудукалова, достатньо на тимчасово окупованих територіях.
"На цивільних ніхто не звертає уваги, бо вони вже змішалися навіть на автомобільних номерах і зрозуміти звідки людина складно. А от "Урали" та інша техніка, на якій намальовані літери "Z", – нехай їздять і озираються", – зазначив посадовець.
Він додав, що там частенько трапляються якісь надзвичайні події: хтось палив необережно, щось раптово вибухало.
"А нам подобається, як воно горить", – додав Дудукалов.
"Бавовна" на Кримському мосту 17 липня: основне
- Про потужні вибухи на Кримському мосту місцеві повідомили о 3:04 та 3:20. Окупаційні телеграм-канали почали писати про "надзвичайну подію". Так звана місцева влада закликала терміново залишити міст і перекрила рух ним. Утворилися чималі затори.
- Окупанти повідомили про пошкодження дорожнього покриття. Натомість очевидці зазначили, що внаслідок вибухів звалився проліт, плита з'їхала вниз, вивернутий відбійник. Значні пошкодження видно і на перших кадрах після "бавовни".
- ГУР не коментує причини інциденту, але там нагадали слова очільника Кирила Буданова: "Кримський міст — конструкція там зайва". І наголосили, що дані події значно ускладнять логістику окупантів.