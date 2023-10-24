Усе буде, – у ГУР заінтригували заявою про Кримський міст

Після того, як Україна отримала далекобійні ракети ATACMS від Сполучених Штатів, постало питання щодо того, чи зможе наша держава вразити Кримський міст. Зрештою, усі дії стосовно мостового переходу на анексованому півострові мають статися у свій час.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що на самому півострові окупанти не надто почуваються безпечно, передає 24 Канал.

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Що буде з Кримським мостом у майбутньому

Юсов зазначив, що про плани України щодо Кримського мосту вже є заяви військово-політичного керівництва нашої держави та військово-морських сил. Він наголосив, що ураження мостового переходу будуть.

Усе буде, і буде тоді, коли потрібно,

– сказав представник ГУР.

Він наголосив, що питання з російськими мостами можна сприймати як фетиш чи, умовно, побажання до нового року, адже це "логічне і природне бажання для багатьох людей". Водночас Юсов запевнив, що все станеться тоді, коли потрібно.

Водночас представник ГУР МО наголосив, що наразі також триває комплексна робота по деокупації наших територій. Цей процес здійснюється, безумовно, в Криму теж.

Наостанок Юсов підкреслив, що окупанти сьогодні справді не почуваються в безпеці на анексованому півострові. Ба більше, кількість техніки, логістичних центрів, запасів і сховищ боєкомплектів окупантів, за словами Юсова, буде тільки зростати, як і особового складу російської армії.

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