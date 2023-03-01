В окупованих Саках та Євпаторії повідомляють про потужну "бавовну": показуємо на карті

Вночі у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Зокрема "бавовну" чули у Саках та Євпаторії.

Вночі жителі Євпаторії прокинулись від вибухів. У людей затремтіли вікна, а у деяких районах зникла вода. Про це повідомляє 24 Канал.

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Подробиці кримської "бавовни"

Спершу інформація про перші вибухи у Криму з'явились близько першої ночі 1 березня. Тоді про "бавовну" повідомили у районі села Міжводне.

Згодом, приблизно о 01:25, пролунав вибух у Євпаторії. Через пів години у місті пролунав ще один вибух.

У місті доволі "тривожно". Місцеві жителі прокинулися від гучної "бавовни" і не розуміють, що відбувається. На проспекті Перемоги у місті зникла вода. У багатьох людей від вибухів трусилися будинки.

Також про сильні вибухи повідомили жителі міста Саки. Зауважимо, що Саки недалеко від Євпаторії – приблизно за 18 кілометрів. Тож наразі незрозуміло, чи люди чули одну серію вибухів, чи різну.

Й атаки не потрібно: тимчасово окупованому Криму трапились аварії на водогоні

28 лютого в тимчасово окупованому Криму трапились кілька аварій на водогоні. Спершу без води залишились понад 120 тисяч жителів Євпаторії.

Згодом водопостачання залишилося і місто Красноперекопськ. Крім цього, води немає у селах Радгоспне, Таврійське, П'ятихатка, Почесне. Відновлення нормальної подачі води очікують зранку.

Тим часом коли виправлять ситуацію у Євпаторії – невідомо. Окупаційна влада міста вже опублікувала розклад водовозок на 1 березня.

Зауважимо, що це просто аварії – без якихось атак, дронів та диверсій.

один з місцевих проросійських пабліків запостив інформацію про незрозумілі вибухи у Криму й влаштував перекличку – люди ділились тим, що чули й бачили. Проте згодом повідомлення разом з чатом було видалене. Вочевидь, ця правда Росії виявилась невигідна.