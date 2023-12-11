Неспокійний чорний дим: у Феодосії спалахнув об'єкт у промзоні

Місцеві жителі Феодосії, що в окупованому Криму, фіксують величезний стовп диму над містом. Повідомляється, нібито в одному з районів міста раптово спалахнула пожежа.

Такі неспокійні дні стали вже буденністю для Кримського півострова. Саме тому окупанти всіляко намагаються замовчати подібні явища.

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Дим у Феодосії

Місцеві жителі Феодосії повідомляють, що у місті раптово виникла пожежа. Над містом фіксують стовп густого темного диму, який неможливо не помітити. За словами очевидців, спочатку був вибух у промзоні на вулиці Меліораторів, а потім вже сталося загоряння.

Потужна пожежа у Феодосії: дивіться відео

Згодом кримські надзвичайники повідомили, що причиною густого диму стало горіння п'ятитонної бочки з мазутом. Пожежа розпочалася о 8:47. Для ліквідації наслідків задіяли 8 одиниць техніки та 22 одиниці особового складу. Загоряння подолали через 1,5 години – за словами надзвичайників, постраждалих немає.

У Криму спалахнула велика бочка з мазутом / служба надзвичайних ситуацій Криму

Дива на Кримському півострові