Вибухова ніч у Криму: окупанти знову забули увімкнути тривогу
Неспокійною видалася ніч на 2 серпня для окупантів в Криму. Повідомляють про потужні вибухи на півострові.
Вже традиційно місцева влада повідомляє про роботу "пе-ве-о". Нагадаємо, що не так давно російські ЗМІ було завдано удару по аеродрому "Саки" в Криму.
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Що відомо про атаку на Крим
Місцеві повідомляють, що чули вибухи у Євпаторії, Севастополі, Сімферополі, Саках, Заозерному, Качі.
Водночас так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в місті оголошена загроза удару балістики.
Він також заявив про роботу "пе-ве-о" в Севастополі. Згодом Развожаєв розповів, що в районі вулиці Хрустальова буцімто впала частина збитої ракети. Також уламки нібито було зафіксовано в районі вулиць Отсрянкова, Сімонка та Учкуєвка.
Також російські телеграм-канали повідомляють про рух невідомих БпЛА над Чорним морем. Повідомляють про загрозу для Севастополя, Чорноморського та Сакського районів.
Один із підписників телеграм-каналу "Кримський вітер" повідомив, що під удар міг потрапити 13 судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії у Кілен-бухті.Зверніть увагу! Тривогу в Криму було знову оголошено після прильоту.
Нагадаємо, що 23 червня через ідентичну недбалість росіян загинули мирні мешканці. В той день російське "пе-ве-о" збила ракету над пляжем, який був заповнений людьми, які нічого не підозрювали, адже тривогу ніхто не оголошував.