Дуже важливі 2 аспекти: які завдання вирішує Україна ударами по Криму

У тимчасово окупованому Криму почастішали випадки пекельної "бавовни" на військових об'єктах. Сили оборони показово демонструють, що півострів – територія України.

Події, які відбулися за останній тиждень у Криму, надзвичайно серйозні. Військовий експерт Петро Черник назвав 24 Каналу два аспекти, чому це важливо.

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Перший аспект

По-перше, ревізія системи протиповітряної оборони окупантів. Позаяк щільність прикриття Криму суттєво вища, ніж столиці Росії – Москви. Особливою потужністю вирізняються сучасні зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф". Ба більше, один дивізіон ППО купила Туреччина.

Імовірно, як мінімум, українські воїни знищили один комплекс С-400, але й можливо певну кількість супутніх механізмів та машин.

Адже дивізіон системи С-400 складається з багатьох компонентів:

зенітні ракети (комплекс може використовувати ракети декількох видів);

пункт бойового управління - вантажівка Урал;

до шести зенітних ракетних комплексів, кожен з яких містить до 12 транспортно-пускових установок на причепі і багатофункціональну радіолокаційну станцію дальністю дії до 400 км;

панорамний радар із захистом від перешкод, встановлений на білоруський колісний тягач МЗКТ-7930;

комплекс засобів технічного забезпечення системи.

Це удар з дуже великим прицілом. Чому? Тому що Росія досі залишається великим продавцем зброї на світовому ринку, а саме зенітно-ракетних комплексів. Їхні штатні закупники: Малайзія, Індонезія, Бразилія та Близький Схід серйозно задумуються, чи варто купувати таку зброю, яка не витримує конкуренції,

– наголосив Черник.

Дивізіон С-400 "Тріумф" трактується на світових ринках у межах 1 – 1,2 мільярда доларів. Зрештою, якщо продажі зупиняється, Росія втратить ринки, згодом гроші і, як результат, технологічний комплекс.

Другий аспект

По-друге, знищення двох великих суден – великий десантний корабель "Мінськ" проєкту 775 та дизель-електричний човен "Ростов-на-Дону" класу "Варшав'янка".

Черник пояснив, чому удари по Криму важливі для України: дивитися відео

Ліквідований ВДК міг перевозити морем вантажі до 500 тонн. І росіяни цим користувалися попри те, що є робоча залізнична нитка через Кримський міст.

Натомість човен класу "Варшав'янка" – найсерйозніша втрата для окупантів. Зауважимо, "Ростов-на-Дону" відремонтований у 2021 році на суднобудівних заводах у Кронштадті. І вже у 2023 році його знову ремонтують.

Чому так? Він працював у бойовому режимі, ракети 3М14 "Калібр" з нього запускали. Отже, залізні механізми втомилися. Взагалі у Росії та Радянському союзі велика проблема із залізом, якщо потрібний ремонт. А для ремонту потрібний сухий док, а всі головні сухі доки пошкоджені,

– зауважив Петро Черник.

Під час атаки по суднах у Криму виникла пожежа. А отже згоріли кілометри сухих доків та безліч обладнання стало непридатним. Тому навряд чи чотири човни, які залишилися, зможуть використовуватися на повну потужність.

Такий удар – це суттєве пониження потенціалу флотилії і це вже далеко не флот. Чи це буде масштабуватися? Немає ні найменшого сумніву, але ще не так швидко, якби нам хотілося,

– зауважив Черник.

"Як мінімум до півтора десятка інших носіїв у них ще є: два великі фрегати, малі ракетні кораблі класу "Буян-М", "Каракурт" чи "Василь Биков". Кожний з них – це 8 пускових установок. Це серйозно", – підсумував військовий експерт.

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