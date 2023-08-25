Система ППО ворога ще потужна, але ми маємо лайфхаки, – Гуменюк про атаку дронами по Криму

Українські військові вивчають роботу російської ППО. Наші бійці мають лайфхаки, як її обійти.

Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Так вона прокоментувала нічний удар дронами по окупованому Криму.

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Сили оборони мають лайфхаки

Гуменюк зазначила, що українські захисники, реагуючи на роботу окупантів, роблять висновок, де вони, скільки їх і як їм протидіяти.

Так, дійсно, вони збирали сили там давно, розгортали системи довготривалий час. Це означає тільки одне – скоріш за все, їхні координати будуть нам неодмінно відомі, тому що таке приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система ППО у них ще досить потужна, але ми маємо певні лайфхаки, щоб її обходити,

– заявила речниця.

Коментуючи питання, щодо можливостей російської ППО, вона зазначила, що таким чином загарбницькі війська й окупаційна влада Криму намагаються переконати місцевих, що вони здатні забезпечувати захист.

Окрім цього, за словами Гуменюк, ворог намагається зберегти свою техніку від атак, розосередивши її в невеликій кількості по всій території окупованого Криму.

"Вони думали, що якщо їх буде багато дрібними точками, напевно, щось збережуть, але ні. Можемо багато, можемо і по дрібних також влучати. Це говорить про те, що з кожним днем Крим до нас ближче і ближче", – заявила керівниця пресцентру.

Вона підсумувала, що зараз атаки по Криму спрямовані більше на розуміння для тих, хто перебуває на окупованій території півострова, для самовизначення, для тих, хто ще не виїхав.