Вибухова ніч: у ГУР показали епічне відео знищення катерів "Тунець" у Криму

Головне управління розвідки 30 травня знищило у Криму два швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець". Розвідники показали епічне відео нічного нальоту на російський флот.

Українські дрони пробиралися до цілі через шквальний вогонь стрілецької зброї та гармат. Росіяни також підіймали ледь не весь свій авіапарк, аби зупинити легендарну "Group 13".

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Відео атаки на катери

В ніч на 30 травня спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою морських дронів Magura V5 вчергове атакував російський флот у Криму. Так, цього разу розвідникам вдалося ліквідувати два ворожі катери. За попередніми даними, йдеться про швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".

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З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема – літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8,

– розповіли у ГУР.

Росіяни також безрезультатно намагалися знищити українські дрони за допомою хаотичних пострів з стрілецької зброї та 33-мм гармат. Однак нічого не завадило спецпризначенцям успішно виконати роботу.

У ГУР наголосили, що спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.

Що відомо про катери "Тунець"