На авіабазі біля Гвардійського чули вибухи: окупанти заявляють про збитий безпілотник

У Криму 4 березня вкотре лунали вибухи. Біля Гвардійського нібито збили безпілотник.

Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Пізніше проросійський блогер навіть опублікував фото буцімто збитого дрона.

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У Криму чули вибухи

За словами місцевих жителів у районі авіабази в Гвардійському були вибухи. Після цього в небі з'явилися клуби чорного диму.



Місцеві повідомили про вибухи / Скриншот соцмереж

Проросійські пропагандисти одразу ж повідомили, що там збили безпілотник.

Сьогодні в районі 16 години у Криму, Сімферопольський район, Гвардійське, спрацювало ППО, було збито безпілотник, який упав на території садового товариства та здетонував,

– мовиться у повідомленні прокремлівського блогера.

На дні вирви нібито виявили уламки БПЛА. Ймовірно, це був радянський безпілотник "Стриж".

Дивіться фото уламків нібито збитого дрона / Фото з проросійського ресурсу

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