Як показала себе російська ППО у Криму: окупанти бідкаються про влучення уламків у будинки

До тимчасово захопленого росіянами півострова завітала бавовна. Окупаційна адміністрація Криму традиційно похизувалася роботою ППО та спробувала применшити наслідки атаки, однак зазнала невдачі.

У цей четвер, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму було знову гучно. Соцмережами ширяться кадри з місця подій.

Читайте також У Криму знову тривожно: окупанти заявляють про масований удар

Що сказали окупанти

Росіянин Міхаїл Развожаєв, якого загарбники призначили "губернатором" Севастополя, відзвітував про нібито збиття повітряних цілей та закликав місцевих жителів довіряти тільки "офіційній" інформації від окупаційної влади. Також він повідомив про падіння уламка на будинок на вулиці Глухова. Попередньо є один постраждалий дорослий.

За його словами, частина уламків впала в районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе, а також в районі Федюхиних висот. Представник окупаційної адміністрації заявив, що до місць падіння уламків виїхали рятувальники.

Пізніше він додав, що уламки впали у районі Пісочної бухти поруч із житловими будинками, на вулиці Генерала Жиділова, на набережній Учкуївки. Одна з ракет нібито впала у річку Чорна. Развожаєв також заявив, що це нібито була наймасованіша атака на Севастополь, яку російська окупаційна армія буцімто відбила.

Міноборони держави-терориста теж прокоментувало "бавовну" у тимчасово окупованому Криму. У відомстві Сєргєя Шойгу заявили, що російська ППО буцімто збила 10 ракет.

Що розповіли місцеві жителі

Канал "Крымский ветер" виклав кілька відео з прильотами, які спростовують фейки кремлівської пропаганди, а також поділився цікавою інформацією.

У Євпаторії після прильоту сталася пожежа: дивіться відео



За попередніми даними від місцевих жителів, одну ракету окупанти начебто збили, а друга могла влучити у російську військову частину у Юхариній балці у Севастополі. Туди поїхали карети швидкої допомоги та пожежники.

Наслідки "ефективної" роботи російської ППО у Криму: дивіться відео



Також чимало машин медиків викликали у район села Уютне Сакського району. Крім цього повідомляється про пожежу у Севастополі в районі мису Фіолент (за іншою версією – в районі висот Кая-Баш під Балаклавою).

Російська ППО небезпечна для цивільних