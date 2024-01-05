Починати з Новоросійська: льотчик-інструктор розповів, як знищити військові об'єкти в Криму

Українські військові 4 січня завдали потужного удару по військових об'єктах у Криму. За допомогою крилатих ракет та безпілотників вдалося поцілити у командний пункт окупантів та склад з боєприпасами.

Удар по району зосередження росіян, ймовірно, призвів до десятка загиблих і поранених. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що за деякою інформацією, серед загиблих могли бути високопоставлені командири.

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Повідомлялося, що після ударів по півострову зник зв'язок із російським очільником генштабу. Однак ці здогадки поки не мають підтвердження. Масштабна атака була в бік Новоросійська, Євпаторії, Новофедорівки. Через страх влучання окупанти 4 січня навіть закрили рух Керченським мостом.

2024 рік – це рік Криму, тому треба починати знищувати ті мости, які пов'язують Крим з Росією. Це важлива морська компонента, яка починається з Новоросійська, тому Новоросійський порт і військові об'єкти найперше мають бути знищеними,

– наголосив льотчик-інструктор.

Він додав, що це потрібно зробити, адже там обслуговуються російські військові кораблі. Відтак цього року весь Чорноморський флот має змогу стати в ряд з крейсером "Москва". Українські сили мають таку можливість.

"З допомогою авіації, ракетних комплексів це можна робити. Є надія, що така робота у новому році успішно продовжиться", – зауважив Роман Світан.

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